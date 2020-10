Trump comparte un vídeo de su regreso en helicóptero a la Casa Blanca con música épica

“He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que sé seguro es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán”, aádió.

Además de este vídeo, Trump publicó otro con una breve declaración tras su llegada a la Casa Blanca, en el que señaló: “Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen [que el virus]) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado”.

You May Also Like