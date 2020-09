Trump compara a policías que disparan con jugadores de golf que se equivocan

No está claro si su mención de las “sombras oscuras” que controlan a Biden fue un guiño a aquellos de sus seguidores que creen en la teoría de la conspiración de QAnon, pero Trump ya ha dejado claro en agosto que no quiere disputar las ideas de ese grupo.

“Disparar muchas veces al tipo por la espalda… ¿ No podrían haber hecho algo diferente, no podrían haber forcejeado con él? Pero se atascan “, ha afirmado Trump en referencia al caso de Jacob Blake, paralizado de cintura para abajo después de que un policía le disparara siete veces en la espalda en Kenosha (Wisconsin). “Se atascan. Es como en un torneo de golf, cuando no aciertan un putt a tres pies (de distancia)” , ha agregado.

You May Also Like