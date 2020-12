Trump calla ante ciberataque masivo a Estados Unidos

Después de que varios soldados estadounidenses resultaron heridos en Siria después de lo que el Pentágono describió como «comportamiento deliberadamente provocativo y agresivo» de las fuerzas rusas, Trump no respondió. Y en octubre, incluso después de que la Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a seis altos funcionarios rusos cercanos a Putin por el envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, Trump no lo hizo.

«Tenemos disposiciones en el proyecto de ley que él necesita en caso de piratería informática, las amenazas cibernéticas que existen», dijo el presidente de Servicios Armados del Senado Jim Inhofe dijo sobre Trump y la NDAA, que él ha guiado. Pero Inhofe, que ha sido informado sobre el hackeo, dijo que no criticaría a Trump por no decir nada.

No está claro cuándo, en todo caso, Trump pudo haber sido informado sobre el último ataque. Tampoco está claro qué tan comprometido ha estado Trump en responder. Ha dejado todas las respuestas públicas a los miembros de su gabinete y administración. Y a pesar del buen ritmo de tuits sobre los resultados de las elecciones y sus falsas afirmaciones de fraude electoral, no ha emitido ningún mensaje sobre el hackeo.

«Nuestros adversarios deben saber que, como presidente, no me quedaré de brazos cruzados ante los ciberataques a nuestra nación», dijo Biden en un comunicado el jueves, sin mencionar específicamente a Trump ni a su administración, pero tampoco nombrando a Rusia como la culpable.

La Casa Blanca no ha incluido una sesión informativa de inteligencia en la agenda diaria del presidente desde principios de octubre, aunque los funcionarios dicen que se le informa regularmente sobre inteligencia incluso cuando una sesión informativa formal no aparece en su agenda y un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que Trump fue informado sobre el hackeo por sus principales funcionarios de inteligencia el jueves.

Después de la reunión, Trump no dijo nada sobre el ataque, que no fue detectado por las agencias de inteligencia de su administración durante meses. Ahora que esas agencias se movilizan para evaluar el daño, que el gobierno dijo el jueves que podría ser más generalizado de lo que se pensaba inicialmente, lo que representa un «grave riesgo para el gobierno federal», el presidente mismo guarda silencio sobre el asunto, preocupado en cambio por su derrota electoral y sus afirmaciones inventadas de fraude electoral.

