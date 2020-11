Trump, cada vez más solo: el apoyo de los suyos se resquebraja

La diatriba pronunciada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump – en la que, una vez más, volvió a denunciar un fraude electoral sin pruebas que sustentaran sus acusaciones ni tribunal que las refrendara -, ha supuesto una ruptura entre el mandatario y su círculo íntimo de asesores con el Partido Republicano, cuya cúpula guarda un escrupuloso silencio, y con su brazo de comunicación, el canal conservador Fox News, que podría incluso convertirse, contra todas las expectativas, en el primer medio que confirmara la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden.

Las reacciones a la comparecencia han vuelto a poner de manifiesto las diferencias que siempre han separado a Trump del partido Republicano que dice representar. Sin ir más lejos, la noche electoral del miércoles, después de que Trump llegara a declarar su victoria electoral en pleno recuento, el líder republicano en el Senado y, a todos los efectos, máximo responsable del partido fuera de la Casa Blanca, Mitch McConnell, no dejó lugar a dudas de su postura: “Decir que has ganado las elecciones y esperar a que termine el recuento son dos cosas distintas”.

De nuevo este viernes, McConnell se ha adscrito a la línea más o menos oficial que el Partido Republicano ha elegido para responder a esta polémica: solo se declararán como ilegales los votos cuyas irregularidades puedan ser demostradas por un tribunal; una declaración que minimiza la proclamación de fraude masivo del presidente.

“Así es como debe funcionar esto en nuestro gran país: cada voto legal debe contarse. Cualquier papeleta enviada ilegalmente no debe hacerlo. Todas las partes deben observar el proceso. Y los tribunales están aquí para aplicar las leyes y resolver disputas. Así es como los votos de los estadounidenses deciden el resultado”, ha hecho saber McConnell.

McConnelll sigue así la línea marcada por el vicepresidente y portavoz oficioso del partido en la Casa Blanca, Mike Pence, quien se ha pasado los últimos días intentando recontextualizar las declaraciones del mandatario como un esfuerzo para proteger “la integridad de la votación”, la familia de Trump ha dedicado las últimas horas a condenar sin paliativos lo que entienden como una falta completa de respaldo de la bancada republicana.

“La ausencia total de acciones de virtualmente todos los ‘presidenciables republicanos para 2024’ es bastante asombrosa”, escribió el jueves por la tarde el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr. “Tienen la plataforma perfecta para demostrar que tienen ganas y son capaces de luchar, pero en su lugar se acobardan ante la turba de los medios“, remachó.

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.

They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.

Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020