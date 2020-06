Trump baja de manera inestable una rampa en West Point y desata rumores que trata de aclarar | Noticias Univision Política

Medios de comunicación como The New York Times recordaron que este episodio trajo a colación las dudas no disipadas sobre la salud del presidente y su inesperada visita en noviembre pasado al Walter Reed Medical Center. A diferencia de las dos últimas ocasiones en que Trump se había sometido al chequeo de rutina, esta vez la visita al centro médico no figuró en la agenda pública del presidente ni fue avisada con antelación. Entonces, Trump dijo que se trataba de un chequeo de rutina que había comenzado y que seguiría “el próximo año”, sin más detalles.