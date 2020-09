Trump atacó a Meghan Markle por sus declaraciones sobre las elecciones: “No soy un fan de ella”

Harry, que no es ciudadano estadounidense, señaló que no podrá votar este año y reconoció que nunca ha votado en el Reino Unido, ya que se espera que la realeza permanezca políticamente neutral. Pero instó a los estadounidenses a ser conscientes del tipo de información que se consumen en las redes sociales en estos momentos. “ A medida que nos acercamos al mes de noviembre, es vital que rechacemos el discurso del odio, la desinformación y la negatividad que llega online. Lo que consumimos, a lo que nos exponemos y con lo que nos comprometemos online tiene un efecto real en nosotros ”, expresó el príncipe.

“ Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos ”, dijo Markle durante un encuentro organizado por la oenegé “When we all vote” (Cuando todos votamos), cofundada por la ex primera dama Michelle Obama, que trata de animar a los estadounidenses a acudir a las urnas.

You May Also Like