Trump aseguró que sería “cool” invadir Venezuela, según Bolton | Internacional

Las memorias de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump entre abril de 2018 y septiembre de 2019, vienen cargadas de explosivas revelaciones, lo que explica la batalla legal en medio de la que se encuentra. Un día después de que el Departamento de Justicia demandara al autor tratando de bloquear la publicación del libro, alegando que contiene material clasificado, algunos extractos del libro han sido adelantados por The Washington Post, que lo define como “la disección más sustantiva y crítica del presidente hasta la fecha por parte de un miembro de su Administración”.

Bolton, según el diario, describe a un comandante en jefe “errático” y “asombrosamente desinformado”. El exconsejero asegura, según The New York Times, que el presidente Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear y que preguntó si Finlandia es parte de Rusia.

El libro revela, según el Post, cómo Trump pidió ayuda al presidente chino Xi Jinping para ganar las elecciones de 2020, en un episodio semejante al que dio lugar al impeachment del presidente republicano. Bolton describe varios momentos en que Trump busca favores o apoyo de líderes totalitarios, de acuerdo con el Post, y cómo muchos de esos mismos líderes manipulan a Trump apelando de manera simplona a sus obsesiones. Así, Bolton relata que, en una llamada de mayo de 2019, el presidente ruso, Vladímir Putin, comparó al líder opositor venezolano Juan Guaidó con Hillary Clinton, en lo que el veterano halcón republicano define como “un brillante despliegue de propaganda al estilo soviético” para reforzar el apoyo a Nicolás Maduro. Las alegaciones de Putin, escribe Bolton, “persuadieron a Trump”.

No es la única mención al país sudamericano en el libro, cuya publicación está prevista para el próximo martes. El presidente, escribe Bolton, de acuerdo con el diario, llegó a asegurar que invadir Venezuela sería “cool” y que el país es “realmente parte de Estados Unidos”. El exconsejero describe una considerable inconsistencia y frecuentes titubeos de Trump con respecto a Venezuela. En 2018, para conectar a sus bases en Florida, habló con fuerza de sus deseos de derrocar a Maduro. Pero Bolton asegura que el presidente tampoco tuvo nada claro apoyar a Guaidó, y poco después de que Estados Unidos lo reconociera como presidente legítimo expresó su preocupación, pues le parecía un “crío” en contraste con el “fuerte” Maduro y se planteó una rectificación.

Dado el cargo que ostentó el autor, el libro, titulado La habitación donde ocurrió: unas memorias de la Casa Blanca, de 592 páginas, se centra en decisiones y episodios de la política exterior. “El patrón era la obstrucción a la justicia como estilo de vida”, explica Bolton, según otros extractos publicados por The New York Times, que asegura que el exconsejero dio cuenta de sus preocupaciones al fiscal general William Barr. Algunos críticos apuntan que Bolton debió contar todo esto compareciendo ante el Congreso durante la investigación del impeachment de Trump, y no en un libro con un contrato mediante de dos millones de dólares.

Respecto a sus relaciones con China, siempre según el Post, el libro describe una cena de trabajo con el presidente Xi, durante la cumbre del G20 celebrada en Japón en junio de 2019. Xi se quejó a Trump de las críticas a China en Estados Unidos, y el republicano dedujo que se refería a los demócratas.

“Entonces, asombrosamente, desvió la conversación hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, aludiendo a la capacidad económica de China para afectar a las campañas”, escribe Bolton, según los extractos publicados. “Subrayó la importancia de los granjeros, y del aumento de compras chinas de soja y trigo en el resultado.