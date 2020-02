Trump asegura que el riesgo del coronavirus en EE UU es “muy bajo”

“Según la doctrina de Trump, si eres rico puedes comprar una vacuna y no sucumbir a la enfermedad. Si eres pobre o de clase trabajadora, es posible que tengas que enfermarte o incluso morir. Eso es un ultraje. Eso es inaceptable. Necesitamos una vacuna que esté disponible para todos, no solo para aquellos que pueden pagarla”, dijo.

