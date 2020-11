Trump arremete en nuevo intento por empañar la elección (Análisis)

Los republicanos del Capitolio todavía no están dispuestos a confrontar al presidente por su negativa a permitir una transición elegante. Pero cada vez hay más indicios de que la transferencia natural de poder, si no se está produciendo formalmente, está en marcha.

«Si no hay una transición suave, no se optimizarán los esfuerzos que se estén haciendo en este momento», le dijo Fauci a Jim Sciutto de CNN.

Las noticias enormemente alentadoras sobre la eficacia de las vacunas contra el covid-19 que se espera estén disponibles para todos los estadounidenses el próximo año no pueden ocultar la creciente ansiedad entre los expertos médicos ante la falla de no incluir a la próxima administración en el programa.

