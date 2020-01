Trump aprueba declaración de catástrofe grave para Puerto Rico

La Administración liberó el miércoles $8.200 millones de ayuda por desastre para el huracán María, pero impuso restricciones a esos fondos. Puerto Rico no puede usar el dinero para su red eléctrica y el Estado Libre Asociado no puede pagar el salario mínimo de $15 la hora a los trabajadores en proyectos financiados con efectivo federal, según un documento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

