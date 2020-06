Trump anuncia que intentará de nuevo la cancelación de DACA | Noticias Univision Inmigración

En cuanto a si el programa es legal o no, el Centro dijo que “el Tribunal no decidió si DACA es legal o es una buena política. La decisión se limita a “si la agencia (el DHS) cumplió con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción”.

La activista añade que “en cuanto a las personas que no se han inscrito y lo harán por primera vez, estamos pidiéndoles que presten atención a lo que vaya a decir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ellos no han dicho todavía cómo se van a someter a la decisión de la Corte Suprema. Estamos esperando. Y mientras eso ocurre, solo se pueden preparar y estar listos para cuando informen lo que harán y cómo lo harán para cumplir con lo dispuesto por los magistrados”.

You May Also Like