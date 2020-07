Trump anuncia el envío de cientos de agentes federales a varias ciudades de Estados Unidos | Internacional

“Nunca recortaremos los fondos a la policía”, sostuvo Trump esta tarde en la Casa Blanca. “Contrataremos más policías excelentes. Queremos hacer que la aplicación de la ley sea más fuerte, no más débil. Lo que las ciudades están haciendo es una locura absoluta”, agregó sobre las urbes lideradas por “la extrema izquierda”. Nueve de las diez ciudades más pobladas del país han registrado más asesinatos en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2019, según los datos recopilados por The New York Times.

