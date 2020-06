Trump amenaza con "recuperar el control sobre Seattle" ante las protestas por George Floyd: "Esto no es un juego"

“Recuperad el control sobre la ciudad ahora. Si no lo hacéis, lo haré yo”, ha aseverado Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter dirigido a Inslee y a la alcaldesa de la ciudad, Jenny Durkan. “Esto no es un juego. Estos terribles anarquistas deben ser detenidos cuanto antes. ¡Moveos!”, ha recalcado.

You May Also Like