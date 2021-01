Trump alista alrededor de 100 indultos para el martes

CNN informó anteriormente que hubo una avalancha de solicitudes de indulto durante los últimos días de Trump en el cargo por parte de aliados, cabilderos y otros que esperaban sacar provecho de su lealtad a Trump. El diario The New York Times informó el domingo que a algunas de esas personas se les pagaba decenas de miles de dólares para cabildear en nombre de aquellos que buscan indultos.

Después de los disturbios, los asesores alentaron a Trump renunciar a un autoindulto porque haría parecer que él es culpable de algo, según una persona familiarizada con las conversaciones. Varios de los asesores más cercanos de Trump también le han instado a que no otorgue el indulto a nadie involucrado en el asedio al Capitolio de Estados Unidos, a pesar de la postura inicial de Trump de que los involucrados no habían hecho nada malo.

