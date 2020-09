Trump alienta a estadounidenses a votar dos veces

Según el diario The New York Times, Trump ha hablado en privado recientemente con sus asesores sobre esa idea de instar a la gente a votar dos veces, precisamente porque su entorno está preocupado de que la campaña del presidente contra el voto por correo pueda disuadir a sus propios simpatizantes de votar.

“Déjenles que lo manden (el voto por correo) y déjenles que voten , y si su sistema es tan bueno como dicen que es, entonces obviamente no podrán votar . Si no está tabulado, sí podrán votar “, dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una visita a Wilmington ( Carolina del Norte ).

