Trump alerta de que la pandemia empeorará en EE UU e insiste en las mascarillas

“Si pueden, usen la mascarilla; cuando puedan, usen mascarilla; si están cerca el uno del otro, cerca de un grupo, yo me la pondría; si estoy en un ascensor y hay más gente conmigo, yo me la pongo”, dijo Trump, al mostrar a la prensa su propia mascarilla guardada en un bolsillo. “Llevo la mascarilla, la usaré con mucho gusto, no tengo problema con ello”, insistió.

“Probablemente, desafortunadamente, [la pandemia] empeorará antes de que mejore. Es algo que no me gusta decir, pero así son las cosas”, declaró Trump, al reconocer el problema en los estados del llamado “cinturón del sol”, como Florida y Texas.

You May Also Like