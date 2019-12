‘Truman’, amistad sin límites

Su problema es que no sabe cómo decírselo a Nicolás y a Truman, porque Julián no sabe expresar sus sentimientos, salvo en el escenario, donde este actor está en sus anchas.

Este can, cuyo nombre verdadero es Troilo y cuyo oficio real no es ser actor sino trabajar con chicos autistas, completa el trío de intérpretes sobresalientes de Truman junto a Cámara y Darín.

La trama de Truman está llena de momentos de un humor sutil y preciso, que no menoscaba el drama en el que están sumergidos los personajes, sino que colabora para que ellos no pierdan sus respectivas esperanzas.

