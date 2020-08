trucos para llevar (bien) la mascarilla y evitar confusiones en casa

En casa, con distinción. Quienes convivan con más de una persona sabrán que, al menos, una vez a la semana, hay confusión de mascarillas quirúrgicas en casa: y es que, cuando no es uno, es otro el que no la recoge (sobre todo si son niños). Para evitarlo y que todo el mundo sepa cómo recoger la suya y no confundirla con la de otro miembro de la familia, los percheros adhesivos de colores son una opción fácil, rápida y divertida.

Un cuelga-mascarillas, para el cuello. Para tener a mano la mascarilla en cualquier momento, lo mejor es convertir el clásico cuelga-gafas que tan de moda está en un ‘gadget’ apto para llevarla colgada al cuello. De este modo, no hará falta guardarla en ningún sobre cuando nos la quitamos. Eso sí, para que sea útil hay que colocar dos pequeños mosquetones en las gomas finales o no habrá manera de sujetar nuestra mascarilla.

Quirúrgicas, duales, higiénicas y de cualquier color o estampado. Las mascarillas forman parte de nuestras rutinas desde hace algunas semanas y llevarlas es un acto de responsabilidad que ayuda a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, y a pesar de su normalización, a algunas personas les sigue costando acostumbrarse a ellas, sobre todo, cuando llega el momento de guardarlas , bien sea dentro o fuera de casa, y no tiene un sobre o papel a mano donde dejarla con seguridad. Llevar la mascarilla en el codo, como pulsera, meterla en el bolso o envolverla en un pañuelo no es la mejor forma de guardarla y tampoco lo es dejarla encima de cualquier superficie cuando llegamos a casa.

