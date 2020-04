Trucos para evitar que el uso de mascarilla empañe tus espejuelos

c.2020 The New York Times Company

– Haz la prueba con otros remedios caseros : Otras sugerencias populares para tratar los cristales de esta manera incluyen champú para bebés, pasta dental y crema de afeitar. (A menudo se sugiere el vinagre, pero la mayoría de los expertos afirman que no funciona). El principal desafío que implica el tratamiento de gafas es agregar suficiente sustancia para evitar el empañamiento, pero no demasiada como para que la capa en sí misma ensucie los lentes.

No uses cintas caseras no porosas como cinta plateada o para embalar, pues podrían irritar tu piel. Cubrir con cinta tu mascarilla es mucho trabajo para una salida rápida, pero podría justificarse si estás cuidando de una persona enferma.

– Ajusta la mascarilla : Tensa los lazos o resortes de la oreja para que se ajuste firmemente a tu rostro. “Si el aire escapa por la parte superior, no te has colocado la mascarilla correctamente”, señaló Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale. “Casi todo el aliento debe atravesar la mascarilla. Si sientes que el aire sale o entra por alguna parte alrededor de este, ajusta los lazos”.

