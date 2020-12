Trucos para convertirse en un as de la fotografía digital

La fotografía se crea cuando la luz choca con el sensor. Éranse una vez unos sensores que no eran más que una tira de película: si había mucha luz o muy poca, la foto no servía y había que botarla.

¿Alguna vez has deseado que las fotos de tus vacaciones se vieran un poco más nítidas o te has preguntado por qué tu nariz se ve grande en un selfie ?

You May Also Like