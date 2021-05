Trucos para acelerar el metabolismo y adelgazar más rápido

“Todo el tejido magro del cuerpo, todo lo que no es grasa, es donde ocurre la mayor parte del metabolismo”, dice Barber (la masa magra no incluye solo los músculos, sino también órganos como el hígado, los riñones y el cerebro). Por lo tanto, si se concentra en la tasa metabólica de las personas en su “masa magra, las personas son bastante similares en todos los ámbitos”.

