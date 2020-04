Troy Sneed, cantante de gospel, pierde la vida al ser infectado | Instagram

El cantante de gospel, Troy Sneed, nominado al Grammy, perdió la vida debido a las complicaciones que presentó al ser infectado por el virus con tan solo 52 años de edad.

El cantante falleció en la madrugada del lunes en el hospital de Jacksonville, Florida, según informa el publicista.

Cabe recordar que Sneed obtuvo una nominación al Grammy por su trabajo en el álbum de 1999 de Youth For Christ “Higher“.

Te puede interesar: Michael Robinson se despide de los deportes, pierde la vida a los 61 años







Troy organizó música en sus álbumes y apareció con el coro en la película de 1996 “The Preacher’s Wife“, protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington.

El musico apoyó para formar Youth For Christ, que estaba compuesto por miembros de entre 12 y 18 años del Coro de masas de Georgia.

¡Síguenos en nuestro Facebook y obtén más de Show!







Se logró desempeñar como productor en “The Struggle Is Over” de Youth For Christ, el cual llegó al número 1 en la lista de canciones gospel de Billboard en el año 2006.

Sneed lanzó siete álbumes como artista solista y tuvo varias canciones exitosas dentro del reino del gospel, entre ellas incluyendo “Work It Out” y “My Heart Says Yes“, las cuales lograron alcanzar el número 2 en la lista de gospel de Billboard y también es conocido por el alegre “Aleluya“.

Síguenos en Google News, da click a nuestra estrella







Sneed y su esposa, Emily, comenzaron su propio sello discográfico Emtro, siendo este una mezcla de sus nombres y afortunadamente su sello se convirtió en un éxito con una lista de artistas de Alvin Darling & Celebration y el reverendo Rudolph McKissick.

¡Lamento mucho escuchar la muerte del Artista del Evangelio Troy Sneed “! Te echaremos de menos Troy RIH te amamos “, escribió el músico y pastor evangélico Hezekiah Walker.

También puedes leer: Aarón Hernán actor mexicano pierde la vida a sus 89 años

El talentoso artista dejó a su esposa de 27 años, Emily, y cuatro hijos.

Cabe mencionar que el virus se ha llevado a varios artistas queridos y figuras de la industria musical, entre ellos se encuentran Joe Diffie, Hal Willner, Adam Schlesinger y Neil Lasher.