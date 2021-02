Trout sigue esperando esperando para ganar en playoffs

“Estoy intentando llegar a la postemporada”, indicó Trout. “Todos lo estamos. Si esa no es tu mentalidad, entonces no deberías estar aquí. Tenemos una sola meta, que es alcanzar los playoffs y ganar una Serie Mundial. Sigue siendo la misma meta. Obviamente hay muchas nuevas caras, limpiamos la casa un poco”.

You May Also Like