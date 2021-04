Trout queda décimo en camisetas más vendidas en MLB

No se debe menospreciar a Hernández, pero sus estadísticas no sugieren que deba tener la novena camiseta más popular del béisbol. Bateó para .240 con 68 jonrones, además de aportar una valiosa versatilidad defensiva a lo largo de seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial. Pero su posición refleja más el carisma y las travesuras que le permitieron convertirse en uno de los jugadores más queridos en Los Ángeles.

You May Also Like