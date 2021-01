Trompón para Donald Trump | La Prensa Panamá

Panamá no ha escapado de los desastres e ilegalidades de Trump. En 2011, se construyó en Punta Pacífica un edificio de 70 pisos, y se le puso el nombre “Trump Tower”, primero que llevaba ese nombre fuera de los Estados Unidos, pensando que esto le daba más posibilidades de éxito. En 2015 se le cambió el nombre, siendo ahora J.W. Marriott. Se dice que Trump ganó hasta 50 millones de dólares en este negocio, y algunos perdieron, no se cuanto pero bastante.

A Trump se le está haciendo la vida negra. Los grandes bancos y otras empresas como Twitter y Facebook le han cerrado las puertas. Trump ha decidido no estar presente para la entrega de mando a Joe Biden. Durante su presidencia, no tomó medidas necesarias para el control de la Covid-19, lo cual ha dejado a su país en una situación precaria, con la mayor cantidad de contagiados y muertes por la pandemia en el mundo. Y ya se peleó con sus grandes defensores, entre ellos su abogado Rudy Giulianil y su vicepresidente Mike Pence.

