Triuggio Marching Band, educando y fortaleciendo en valores positivos

Se acerca el Segundo Torneo Virtual de Marching Band, organizado por la Banda de Música La Primavera de Santiago de Veraguas, este 24 de octubre de 2020, donde participarán bandas nacionales e internacionales. Este evento se da en conmemoración de los 399 años de fundación del distrito de Santiago.

día a día conoció que el próximo 3 de noviembre se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías.

Triuggio Marching Band es una de las participantes. Aquí te compartimos su reseña y histórica y cómo se ha ganado el sitial que actualmente ocupa.

“Triuggio Marching Band es una organización sin fines de lucro fundada en 2004. Sus actividades giran en torno a la educación musical. El objetivo de la asociación es educar a sus miembros en la socialización y valores positivos como la responsabilidad personal, el respeto y el trabajo en equipo a través de clínicas y talleres. Creemos que todo esto ayuda a levantar al grupo tanto musical como personalmente: esa es nuestra receta para el éxito.

A lo largo de los años, TMB ha tenido la oportunidad de actuar en toda Europa y más allá, participando en importantes eventos nacionales e internacionales, como el Festival de Turismo 2014 en Shanghai. TMB ha sido invitada a participar en el Desfile de las Rosas 2022 en Pasadena, California.

Triuggio Marching Band ha tenido presentaciones en los siguientes eventos:

30 ° Festival Internacional de Komptendorf (Alemania) 2009

XIX Festival Internacional de Orquestas de Viento Juveniles FIJO en Cheb (República Checa) 2010

Desfile y festival del día de Año Nuevo de Londres – enero de 2012 (Londres, Reino Unido)

Certamen International de Bandas, Ciudad de Valencia 2012 (España)

Día de Europa Bucarest 2014 (Rumanía)

Festival Internacional de Turismo de Shanghai, septiembre de 2014 (China)

Corso de Lavande, Digne-Les-Bains (Francia) 2015

Festival Internacional de Teatro de Sibiu 2016 (Sibiu, Rumanía)

Defilé Carnavalesque de Gauchy 2016 (París, Francia)

Desfile y festival de año nuevo en Roma – enero de 2018

Memorial Fismes (Francia) 2018.

Participación en programas de televisión y eventos promocionales:

Desfile promocional del éxito “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance durante MTV TRL Milán 2006

Himnos nacionales y espectáculo de medio tiempo durante el partido de voleibol femenino Italia-China 2015

Inauguración del desfile de moda “Alice in the Ghetto” de Philipp Plein, invitados especiales Fat Joe, Fergie, Paris Hilton, Semana de la moda de Milán 2016

Inauguración del programa de televisión “Italia’s Got Talent” 2016

Himnos nacionales y espectáculo de medio tiempo durante la competición de fútbol “BIG 6”

Gira promocional Tour del Trofeo de la Liga de Campeones de la Uefa, Milán 2017

Evento privado para Lamborghini, Sant’Agata Bolognese 2018

Milano Pride 2018 y 2019″.

