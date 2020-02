¡Tristeza! Michael y Kirk Douglas, un amor de padre e hijo que durará siempre

¡Ay, esto sí que nos da mucha tristeza! Michael Douglas escribió un emotivo mensaje por la muerte de su padre, el actor Kirk Douglas que falleció a los 103 años este miércoles 5 de febrero. Este momento fue, sin duda, uno de los peores episodios de su vida.

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía, establecieron un estándar al que todos aspiramos” expresó Michael.

En otro párrafo el actor dijo: “Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto y amoroso abuelo, y para su esposa Anne un esposo maravilloso”, culminó así el actor.

En 2018, Michael Douglas develó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, evento al que acudió su padre, al que le dijo: “Lo diré simplemente con todo mi corazón: estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te amo con todo mi corazón”. La relación entre padre e hijo era maravillosa, se llevaron siempre muy bien. Él cuidaba de su padre siempre.

El gran Douglas fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Óscar. Recibió un Premio de la Academia honorario. Es recordado por películas como Spartacus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, dijo Michael Douglas en un comunicado.

Un amor sin límites, más allá de la fama de Hollywood

Michael Douglas celebraba cada cumpleaños de su padre, consciente de que podrían quedar pocos. En su aniversario número 100, en 2016, dio un discurso sobre él. Decía así: “Una de las cosas que encuentro más increíbles sobre mi padre es el tercer acto de su vida. Después de todo lo que consiguió en su carrera profesional y de lo que hizo por su país, todo lo que ha conseguido en el tercer acto de su vida es sencillamente extraordinario”. Eso sí, Kirk llegó a cansarse de tanta celebración y se lo hizo saber a su hijo con cierto humor. “Cuando cumplió 101”, contó en el programa del estadounidense Jimmy Kimmel, “le dije: ‘vale, vamos a hacer una fiesta bonita’. ‘¿Otra vez?’. ‘Papá, son 101 años. Tienes que tener una fiesta’. ‘De acuerdo’. Y de repente, 102. Y entonces me lo rogó: ‘Por favor, simplemente cenemos, la familia unida. Trae a tus hijos”.

“Hagas lo que hagas en la vida, hazlo lo mejor que puedas”, aconsejó Kirk Douglas a su hijo una vez. Michael lo recordó el pasado octubre durante una entrevista con el programa estadounidense Entertainment Tonight. Y añadió el padre al hijo: “Hazlo con el máximo compromiso y, si no lo logras, que le den, a otra cosa. Pero siempre lo habrás abandonado con el claro convencimiento de que lo intentaste hasta el final”.