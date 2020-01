Triplicar los empleos para jóvenes es un reto del país

Sin embargo, en la actualidad lo más importante que se debe tener presente es que el Gobierno no puede solo, de acuerdo con el asesor Quevedo , por el contrario, la generación de empleo juvenil debe ser parte de un Acuerdo Nacional, con activa y amplia participación del sector privado, ya que sin inversión privada no se podrá cumplir con esta propuesta.

Las diferencias entre un trabajador joven y uno mayor de 50 años son amplias. Hoy en día, los requerimientos “técnicos” varían poco, pero los adultos típicamente tienen más de las competencias “blandas” o actitudinales (responsabilidad, madurez, actitud positiva, apego a reglas, adaptabilidad, relaciones humanas, manejo de la incertidumbre, etc.), que muchos jóvenes no tienen y hacen una gran diferencia en empleos asalariados y emprendimientos.

