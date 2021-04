triple desde lejísimos y recital de juego para volver a tumbar a los Lakers

Luka Doncic sigue maravillando a la NBA noche tras noche con su juego. El esloveno es una de las grandes sensaciones de la liga desde que aterrizó en la mejor competición de baloncesto del mundo, habiendo experimentado un crecimiento exponencial en cada temporada. El ex del Real Madrid no deja de asombrar con su repertorio de jugadas, pases y canastas inverosímiles , dejando una última para enmarcar en su último partido.

