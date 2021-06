Tribunal vuelve a rechazar intención de Martinelli de frenar juicio de los pinchazos

Añadió que además hay otros recursos legales que no se han resuelto, por ello y, según Cortés, el juicio de mañana no debería realizarse.

En tanto, el Tribunal Superior concluyó –en fallo del 21 de junio– que la apelación no es procedente, “toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2608 del Código Judicial, solo cabe el recurso de apelación en el efecto suspensivo, en el caso en que se declare procedente una detención […] lo que no ha ocurrido” en este caso.

No obstante, Martinelli no está detenido ni se ha expedido una orden de aprehensión en su contra.

