Tribunal revocó sobreseimiento y ordenó enjuiciar a 2 exministros y 16 personas más, por caso del PAN

En un fallo de primera instancia del 26 de abril de 2022, la juez Agueda Rentería restó importancia a la declaración del testigo protegido Euro14 , quien denunció irregularidades y sobrecostos en los contratos pactados por el PAN con cuatro empresas proveedoras del servicio de helicópteros. Rentería alegó que la fiscalía no aportó testimonios adicionales que corroborara las declaraciones de Euro14 y que otros funcionarios del PAN, en sus declaraciones, dijeron no tener conocimiento de los sobrecostos.

