Tribunal rechaza una solicitud de ‘aclaración’ presentada por Martinelli, la víspera del juicio

De paso, las jueces Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marysol Osorio Leyton han querido dejar claro que el juicio no se encuentra “en suspenso”, como arguye Jessica Canto , abogada de Martinelli, por tanto, se celebrará este miércoles 21 de julio, a las 9:00 a.m.

