Tribunal notifica a Luis Martinelli

El Ministerio Público cerró su intervención señalando que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en el tratado de extradición pactado entre Estados Unidos y Guatemala; que ninguno de los cargos tiene naturaleza política; que las conductas se encuentran tipificadas en ambos países; que la presunta comisión de estos delitos no ha prescrito; que Luis Enrique no es requerido en los tribunales locales, y que, en todo momento, el acusado ha sido asistido por sus abogados particulares.

El Ministerio Público también aportó documentación de Gisela Vargas, de la oficina de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que señala que Luis Enrique no se encuentra registrado como agente diplomático. Además, se adjuntó una carta del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que indica que el panameño no ha sido juramentado para ningún cargo dentro de dicho organismo regional.

