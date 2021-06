Tribunal niega solicitud de Martinelli, para cambiar a los jueces del caso pinchazos

Las tres jueces son parte del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, desde que asumió funciones, el 2 de septiembre de 2016, con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en la provincia de Panamá. Por tanto, el tribunal que conforman para enjuiciar a Martinelli, no es “especial o de excepción, por lo tanto, no quebranta el principio de juez natural”.

