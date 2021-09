Tribunal Electoral se levanta de la mesa de debate

El no validaremos quiere decir que hasta que no se hagan las correcciones necesarias no vamos a seguir participando, aseguró Freddy Pittí, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas.

“Ejerciendo nuestro deber democrático, manifestamos a toda la población que no validamos un proceso que no toma en cuenta la voluntad popular y que busca desmejorar la ya existente reglamentación electoral”.

