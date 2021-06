Tribunal Electoral restringe donaciones a iniciativas pro constituyente

Los partidos políticos sí pueden recibir donaciones de personas jurídicas, pero las iniciativas ciudadanas no. Los ciudadanos panameños radicados en el extranjero no pueden donar a la campaña porque se prohíben las transferencias internacionales. Además, dado el breve término, de seis meses, para la recolección de firmas, el TE le ha aumentado el costo de operación a las iniciativas ciudadanas, que no reciben fondos públicos, exigiéndoles informes mensuales certificados por un CPA.

