Tribunal Electoral insiste en uso del ‘app’ de firmas, pese a fallas

A pesar de que el jefe de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Osman Valdés, admitió que la aplicación para la recolección digital de firmas de apoyo para precandidatos por la libre postulación presenta irregularidades que no habían previsto, la entidad llamada “a garantizar la libertad y honradez del sufragio” no considera suspender su uso.

El jefe de prensa del TE, Humberto Castillo, confirmó que la app continuará operando y dijo que se mantiene lo planteado en el comunicado expedido el pasado jueves sobre este tema.

En tanto, la precandidata a diputada por la libre postulación Ana Matilde Gómez pidió una auditoría externa sobre el funcionamiento de la herramienta tecnológica y, al mismo tiempo, que se suspenda el uso de la aplicación.

Al referirse a la posición del TE de mantener la app en funcionamiento, señaló que “cuando uno es el padre de la criatura siempre la ve perfecta”, pero en este caso, el sistema ha demostrado tener algunas falencias que deben ser corregidas. Además, estimó que hasta ahora el TE no ha logrado discernir cuándo se trata de un error y cuándo se está en presencia de una actividad dolosa y que eso impedirá la realización de una investigación precisa

Dijo que es necesario detener el uso de la aplicación hasta que se haga un barrido completo y “nos puedan dar certeza de las causas que originaron la serie de anomalías denunciadas”. Recalcó que esta situación ocasiona un grave perjuicio a los candidatos por la libre postulación que actúan de manera correcta.

Sanciones del TE

Gómez también reconoció que en el caso de los precandidatos que a la vez son activistas registradores de firmas, la suspensión que está aplicando el TE les ocasiona un serio perjuicio. Fue el caso del precandidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-4, Jorge Iglesias Bloise, a quien el pasado jueves 20 de octubre, el TE le informó que habían suspendido su credencial de activista.

Iglesias Bloise fue uno de los precandidatos que apareció en la lista de 53 a quienes, luego de una revisión hecha por el TE, se les anularon firmas por irregularidades en el uso del sistema. En el listado se especificó que le anularon dos firmas: una ingresada el 14 de agosto y otra el 29 de agosto. Al tratarse de dos firmas, el Tribunal lo catalogó como reincidente.

No obstante, el precandidato, quien forma parte de la coalición Vamos, aseguró a La Prensa que el TE no le ha especificado cuál fue el error detectado en los respectivos videos. “No me han sabido decir si el video está oscuro, si la persona no se ve, si no dijo mi nombre bien en su video, nada”, dijo Iglesias, quien envió una solicitud al TE para que le detallen las causales para anularle dos firmas.

“Me suspendieron para ser activista por el resto del periodo de recolección de firmas, hasta el 31 de julio de 2023″″, agregó. Según la norma electoral, tiene cinco días para pedir una reconsideración ante el TE.

Explicó que la medida no lo suspende como precandidato, sino de contar con una credencial de activista, que es lo que lo faculta legalmente para buscar e ingresar firmas al sistema. “Ya no puedo buscar firmas para mí mismo”, explicó.

Contó a La Prensa que los “activistas” que le apoyan son sus familiares: su hermana, su mama, su tía, etc. El Tribunal procedió con la suspensión de la credencial de activista del propio precandidato, dado que las irregularidades detectadas se generaron desde su clave de usuario en la app.

Explica que a él, quien corre como precandidato como miembro de una lista, la sanción, si bien le afecta, no lo liquida como tal, pues las firmas que sus compañeros de fórmula logren recoger lo ayudarán a llegar a la papeleta. Cuestionó, sin embargo, el impacto que podría tener una sanción similar en precandidatos que, por la naturaleza del cargo al que aspiran o por decisión propia, corren solos y no tienen con quién más apoyarse.

A su juicio, el TE debe realizar una auditoría completa de todos los videos de firmas para llegar al fondo de lo que ha sucedido. También considera que los precandidatos deben poder participar del proceso de depuración, junto al personal del TE, como sucedió en el proceso pasado.

Iglesias Bloise, junto a decenas de precandidatos de la coalición Vamos, presentó solicitudes de auditorías al TE el pasado jueves 20 de octubre. El grupo pide que se haga una revisión de los videos de ellos y de los precandidatos en sus circunscripciones.

El TE se ha mantenido tajante en defensa de la app utilizada que ha digitalizado en su mayoría el proceso de recolección de firmas. A la fecha, reporta haber captado 651 mil 890 firmas de apoyo a precandidatos por la libre postulación. De esas, unas 268 mil 38 han sido a través de la app.

En tanto, el exfiscal electoral Boris Barrios planteó que el TE reaccionó tarde ante las denuncias esbozadas por los precandidatos de libre postulación y que debió informar a la ciudadanía si las anomalías de la app fueron subsanadas o aún se mantienen (como en efecto ocurre).

El exfiscal estimó prudente que se haga una verificación externa del funcionamiento de la app y detener su operación hasta que todo esté subsanado.

Recalcó que el TE anuló 1,069 firmas, pero no ha dicho si lo hizo por falsificación o por un mal uso dado a la app, y que se puede estar afectando a precandidatos que no incurrieron en ninguna falta.

Además, reconoció que se produce una sombra de duda sobre el sistema desarrollado y usado por el TE, ya que no se ha explicado en detalle lo ocurrido.

El TE presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral (FGE): una para que se investigue la posible contravención por la validación de firmas de respaldo falsas por parte de activistas que usaron la app “de forma errónea” y dos penales electorales para que la FGE “investigue la posible comisión de delitos informáticos electorales relacionados con la suplantación de identidad en trámites digitales ante el TE por activistas que incurrieron en una actividad dolosa, además de la manipulación de medios digitales con el propósito de afectar la integridad del proceso electoral”.

También el precandidato Francisco Carreira Pitty presentó ante la FGE una denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos electorales. Igualmente, llevó una denuncia penal ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de suplantación de identidad.





