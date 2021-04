Tribunal Electoral establece las reglas y un APP para la recolección de firmas a favor de la constituyente

Aquellos que deseen recoger firmas a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente paralela, deberá aportar al Tribunal Electoral (TE) un dispositivo móvil, instalar un APP diseñado por la entidad y pagar el costo de una licencia de administrador por cada aparato habilitado.

Así consta en el Decreto 8 del 5 de abril de 2021, emitido por el TE, “que reglamenta el uso de una aplicación con validación biométrica en dispositivos móviles para la recolección de firmas de respaldo para la connotativa a una Asamblea Constituyente Paralela, por iniciativa ciudadana”. La norma fue publicada en el Boletín Electoral, el pasado 12 de abril.

La norma deberá ser acatada obligatoriamente por Panamá Decide y cualquier otro grupo que se active en la recolección de firmas a favor de la constituyente.

La recolección de firmas será a través de teléfonos celulares o tabletas que deben aportar los propios peticionarios, a los que se instalará una aplicación con validación biométrica desarrollada por el TE, que funcionará de lunes a domingo, de 6 am a 10 pm. Los aparatos no podrán ser de uso personal; deberán tener cámara de 4 megapixeles, memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 32 GM, como mínimo, y su fin será exclusivamente la recolección e firmas.

El costo de la licencia de administrador es de “aproximadamente” $36 anuales, por cada dispositivo.

Los activistas que recojan firmas deberán estar acreditados ante el TE, y el aparato deberá estar registrado ante la entidad. El TE debe ser informado del hurto, robo, daño, alteración del software o cualquier otra “situación anómala” que ocurra con el dispositivo, en las 24 horas después del hecho, según dicta el reglamento.

El Decreto 8 señala que el TE cancelará el uso del servicio si se detectan alteraciones o existan evidencias de que los activistas están incumpliendo el acuerdo. Las firmas obtenidas serán anuladas.

También indica que los activistas serán habilitados para trabajar “en una iniciativa o partido político a la vez, salvo que se desvinculen de una actividad para trabajar en la otra”.

Conforme el nuevo reglamento, no se podrá registrar la firma de una persona con cédula de identidad vencida, menor de edad, en estado de embriaguez y que no esté en pleno goce de los derechos ciudadanos. Tampoco se podrá registrar la firma si la aplicación no ha podido validar la identidad del ciudadano. Igualmente, no se puede recoger firmas en oficinas públicas, hospitales, asilos, escuelas, iglesias, bares y discotecas, así como en inmuebles particulares, sin previa autorización del propietario.

En la norma se establece que el TE brindará capacitación virtual para el uso del APP a los activistas que se encuentren listados. Toda capacitación deberá solicitarse por correo electrónico, con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación.

De manera sorpresiva y con razones que de aplicarlas bien impediría hasta las campañas electorales, el @tepanama niega uso de app que facilitaría el proceso de recoger firmas para la constituyente en medio de la pandemia. Esperamos que reconsidere y facilite el proceso — Carlos Ernesto, esposo y nieto de inmigrante (@anseatico) April 13, 2021

Carlos Ernesto González Ramírez, uno de los activistas de Panamá Decide, indicó que el reglamento del TE es engorros y suma costos “absurdos” que deberá pagar el grupo al TE.