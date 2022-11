Tribunal Electoral de Brasil rechaza pedido del partido de Bolsonaro de anular resultados de las elecciones y le impone una millonaria multa por “mala fe”

“Los datos más importantes, que son los votos, no están en los archivos de bitácora. Están en otros archivos. Y no se mencionó una supuesta irregularidad en relación a esos datos”, explicó el profesor.

A pesar de que no presentó pruebas, el reclamo del Partido Liberal giraba en torno a 280.000 máquinas de votación que fueron modelos de fabricación anterior a 2020. Bolsonaro había dicho en previas ocasiones que el sistema electrónico de votación de Brasil no estaba a prueba de fraude.

