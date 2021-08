Tribunal de Cuentas y DGI, enfrentados por sentencias

En julio pasado, este medio supo que los magistrados del Tribunal de Cuentas acudieron a la Asamblea para presentar ante el pleno un anteproyecto de ley que busca modificar dicha norma, pero hubo un debate respecto a si el Tribunal tiene o no iniciativa legislativa y por ende, según confirmó Cigarruista, la sustentación se suspendió y ahora esperan que el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, les informe si pueden o no presentar el documento.

Advirtió que si jurídicamente no se les asigna esta función, la jurisdicción de cuentas “seguirá siendo inoperante”. Explicó, por ejemplo, que desde 2009 tienen 374 fincas fuera del comercio ante la DGI, 428 cuentas bancarias, 367 carros listos para liquidación y para que sean elevados a embargo o remate, pero a esta fecha la DGI no ha ejecutado nada. “Nosotros, que somos los que hacemos el proceso, ni siquiera sabemos dónde están esas fincas, esos automóviles, ese dinero. La ley dice que se nos tiene que rendir informe y eso no se hace”.

You May Also Like