Tribunal concede fianza de $400 mil a Gabriel Btesh

A Btesh se le relaciona con actividades realizadas a través de FP y la sociedad Jal Off shore , que movió fuertes sumas de dinero cuando esa casa de valores no tenía autorización de la Suprintendencia del Mercado de Valores para hacer esas actividades.

El fallo, la bajo la ponencia del magistrado Wilfredo Sáenz, consideró que Btesh no presenta antecedentes penales, no se ha evadido de un centro penitenciario o no hay indicios que quiera hacerlo, mantiene arraigo familiar en Panamá y que ha mostrado interés en retornar para hacer frente a las investigaciones en su contra.

Una fallo del Segundo Tribunal concedió una fianza de $400 mil para no ser detenido a Gabriel Btesh, investigado por presunto blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).

