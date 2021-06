Tribunal atenderá hoy otro recurso de Ricardo Martinelli

Martinelli debió comparecer a juicio el pasado 22 de junio, pero esa cita judicial no fue atendida por el exmandatario ni por su abogada Cortés, tras la presentación de sendos certificados médicos. Ello motivó al tribunal de juicio a ordenar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) un examen de salud del exmandatario y a designarle dos defensores públicos para que en caso de que su abogada no pueda asistir nuevamente se encarguen de “representar los derechos y garantías” del acusado en el juicio de fondo programado para el próximo 5 de julio.

