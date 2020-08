Tribunal admite apelación de la fiscalía en caso de Tony Ng

También indicaron que “tampoco existió flagrancia en los términos que literalmente establece la ley; es decir, [el imputado] no fue sorprendido cometiendo un delito o siendo perseguido inmediatamente después de cometido el delito; todo lo contrario, el amparista venía siendo objeto de una investigación y seguimiento autorizado por la fiscalía, que no involucraba allanar, registrar o requisar”.

You May Also Like