Trevor Bauer, pitcher de Dodgers, enfrentará a mujer que le acusa en una audiencia de orden de restricción

El abogado de la mujer de Ohio, Joseph Darwal, dijo a The Post en un comunicado que no tenía interés en presentarse hasta que el periódico se comunicó porque “temía las posibles consecuencias de hacerlo, como se ve en lo que está ocurriendo en California”.

Los funcionarios de la MLB también podrían considerar los hechos en un caso separado, reportado el sábado por The Washington Post, que involucra a una mujer de Ohio que lo acusó de golpearla y asfixiarla durante el sexo sin consentimiento en su relación de tres años. Ella presentó una petición de orden de restricción el verano pasado, mientras Bauer jugaba en Cincinnati, y la retiró seis semanas después. Los agentes de Bauer calificaron el sábado las últimas acusaciones de “categóricamente falsas”, informó The Post.

Bauer no ha sido castigado por MLB, aunque la evidencia y el testimonio presentados en esta audiencia podrían afectar la duración de una posible suspensión. Él permanece en licencia administrativa, que se ha extendido cinco veces con el consentimiento de la Asociación de Jugadores de MLB, la última hasta el viernes. Todavía le pagan y acumula tiempo de servicio, pero no ha estado en el equipo.

Pero la Constitución de los Estados Unidos otorga a todos el derecho a enfrentarse a la persona que le acusa. La audiencia de esta semana determinará si la orden contra Bauer se vuelve “permanente”, lo que en California significa hasta cinco años. Si se le concede, a Bauer se le podría ordenar que se mantenga alejado de la mujer, que no se comunique con ella, y es posible que no se le permita poseer o ser dueño de armas de fuego.

El caso Bauer es inusual porque no es un juicio penal ni un procedimiento civil en el que alguien busca una indemnización. Es una solicitud de no contacto y protección.

“Ella presentó la solicitud de una orden de restricción por violencia doméstica (DVRO, por sus siglas en inglés) casi 45 días después de su última visita con el demandado –un hecho que demuestra que no necesitaba protección–, solo después de concluir que la investigación criminal no avanzaba lo suficientemente rápido como para dañar al demandado”, dice la presentación.

La petición de la mujer dice que solicitó la orden después de estar “profundamente preocupada porque no se ha realizado ningún arresto ni se han presentado cargos”, y se sintió aislada y estresada mientras esperaba. “No le he pedido que deje de contactarme porque temo lo que hará”.

Como parte de su solicitud de orden de restricción, la mujer presentó una declaración de 84 páginas que incluía intercambios de texto, fotografías y registros médicos. Dijo que Bauer la estranguló hasta dejarla inconsciente con su propio cabello, la sodomizó sin consentimiento, la golpeó en la vagina y las nalgas y le arañó la espalda y el costado de la cara durante las relaciones sexuales el 22 de abril y el 16 de mayo. Dijo que consintió en tener relaciones sexuales. “Sin embargo, no estuve de acuerdo ni consentí en lo que hizo a continuación. No estuve de acuerdo en ser agredida sexualmente”.

You May Also Like