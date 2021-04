Tres visiones de una justicia cada vez más debilitada

Para Gómez el rol clave en este gran desafío lo desempeñan los jueces: “Lo más importante para mí es que los jueces comprendan que son nuestro “machín” en un campo de juego injusto, torcido, ineficiente, ineficaz, desequilibrado, en el que sin la lección a través de sus sentencias, no será posible restaurar en algo el daño que todos los que fueron a los cargos públicos a servirse y a enriquecerse y esos pseudo empresarios que sostienen el sistema de privilegios e influencias, han causado a una sociedad que está casi al punto de no retorno”.

La perspectiva de la activista de transparencia y derechos humanos De Obaldía es que se debe seguir “pidiendo justicia, seguir haciendo presión, no darle crédito a esas voces que dicen que hay que pasar la página para que el país progrese. Sin justicia no hay progreso, y sin recuperación de todo lo robado, menos”.

El exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez expresa una opinión sistémica del problema cuando afirma: “nuestro sistema penal está mal diseñado, en vez de procurar justicia, esto es, dar a cada quien lo que le corresponde, se presta es para lo contrario, la impunidad. El juzgador debería tener la posibilidad de designar un defensor de oficio, en caso de ausencia injustificada por parte de un defensor particular. Además, no me parece correcto que el término de la prescripción siga corriendo, cuando se está ejerciendo la acción penal. La lógica indica que debería interrumpirse apenas tal acción se ejerce por parte del Ministerio Público, ya que lo que se supone castiga la prescripción, es la inactividad por parte del titular de la acción. Acá se castiga la actividad. Todo un absurdo”.

