Tres ventajas de depilarse en casa que solo tendrán sentido si tienes las maquinillas más regaladas de Amazon

El pelo, además de natural, es tendencia y, si no, que se lo digan a la modelo Emily Ratajkowski, a quien llevar la axila poblada le hace “sentir sexy”. Y no es la única celebrity que ha reivindicado la no depilación como fenómeno estético y femenino: nuestra Amaia de España también demostró en la pasada gala de los Goya que el vello es inherente a la mujer y que, además, se puede lucir y con mucha clase.

Sin embargo, hay muchos que prefieren, de vez en cuando o indefinidamente, lucir la piel sin pelo y enfrentarse así al eterno debate: ¿voy a un centro de estética o me animo a hacerlo en casa? Si bien es cierto que los profesionales de la depilación son rápidos y efectivos, hacerlo en el calor del hogar tiene alguna que otra ventaja que igual te interesa conocer.

Por ejemplo, lo bueno de hacerlo en casa es que puedes ajustarte a la perfección a tu rutina. Además, hay momentos en los que uno, aunque no sea muy pudoroso, no se siente cómodo quitándose la ropa delante de un desconocido o –peor– un conocido, algo que en la soledad de casa no se padece… Por no hablar de la importancia de hacerse el valiente: depilarse duele y, hay veces, que apetece gritar o maldecir un poco, y, si estamos en un lugar público, pues uno se inhibe.

Tres grandes ventajas que, sin embargo, no son efectivas si no tienes a mano las herramientas para lograr la depilación perfecta y, como en Amazon son conscientes, han elaborado un listado de lo más útil con las máquinas depiladoras más regaladas del portal. ¡No tienen pérdida!

Las depiladoras más regaladas de Amazon

– Remington i-Light IPL6780. En el puesto número 1 del top ‘Más regaladas’, con la etiqueta Amazon’s Choice y, ahora, con un 55% de descuento (¡te ahorras 219 euros!), esta Remington hace las delicias de los usuarios del gigante de las compras. Quizá sea porque en solo tres tratamientos ya muestra resultados permanentes, porque es unisex o porque está recomendado por dermatólogos. ¿Dispuesto a comprobarlo?

Remington i-Light IPL6780 Amazon

– Braun Silk-épil. Con una rebaja de 50 euros, esta maquinilla cuenta con sensores inteligentes que ayudan a conseguir una depilación más efectiva y menos dolorosa. Además, incluye un pack de 13 accesorios que aseguran a su comprador que podrá acabar con el pelo de cualquier zona del cuerpo.

Braun Silk-épil. Amazon

– Philips Lumea Advanced.Con casi cinco estrellas doradas en las valoraciones de Amazon, esta depiladora se alza como una de las reinas de su categoría, pues, además de manejarse de forma segura, sencilla y eficaz, acaba con el 85% del vello en tres sesiones.

Philips Lumea Advanced. Amazon

– Calentador de rera Eléctrico O’Vinna. Como no todos somos amigos de las depiladoras eléctricas, entre los más regalados de Amazon también destaca este calentador de cera. Además del aparato, incluye una espátula y cuatro paquetes de producto, para que, nada más recibirlo en casa, puedas estrenarlo.

Calentador de rera Eléctrico O’Vinna. Amazon

– Depiladora facial. Con las cejas, el bigote o los pelillos de nariz y oreja conviene tener mucho cuidado para evitar destrozos visibles. Por eso, lo mejor es contar con herramientas específicas para la depilación facial, como este cortador de precisión.

Depiladora facial. Amazon

