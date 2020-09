Tres trucos para conseguir un afeitado perfecto (y uno es aprovechar los descuentos que Amazon ofrece en Gilette)

Los hombres con barba frondosa están de moda y no es de extrañar que cada día seamos más los que nos sumamos a esta tendencia, y más desde que la ciencia nos ha confirmado que los que portamos ese cabello facial somos más atractivos, más competitivos, maduros y saludables. Pero, lo que pocos saben antes de iniciarse en este apasionante mundo que los hipsters se han encargado de convertir en un tema mainstream, es que lucir una barba perfecta requiere de una rutina de cuidados diarios que no siempre apetece llevar a cabo. Sin embargo, está comprobado que el resultado bien merece la pena.

