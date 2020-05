tres ‘tops’ de Bershka para cumplir con la tendencia estival (sin enseñar la ropa interior)

– Crochet y lavanda, ¿se puede pedir más? No solo tiene el corte bralette que exige la temporada, también es del tejido naíf perfecto (el crochet) y del color lavanda que se ha adueñado de las colecciones de primavera-verano. Pero, aún hay otra buena noticia: es fácil de combinar y, gracias a la cinturilla, logra que sea más discreto que otras prendas de este corte . Así que, ¡que no te de vergüenza! Te va a quedar genial.

Así, si no podemos resistirnos a tener en nuestro armario las prendas que marcan tendencia cada temporada… ¡Ya estamos tardando en hacernos con uno! En el catálogo de Bershka hemos encontrado tres modelos que encajan con diferentes estilos pero que todos cumplen, a rajatabla, esta moda estival. Además, ninguno de ellos supera los 16 euros por lo que no necesitas invertir mucho para ir a la última. ¿Te animas a incluirlos en tu outfit veraniego?

Las tendencias no siempre vienen de la mano de prendas ideales y fáciles de llevar. Y, si no, que se lo digan a la comentadísima vuelta de los pantalones campana, a la llegada -y éxito- de los ugly shoes o a la apuesta actual por bolsos minúsculos en los que a duras penas cabe el móvil. Pero, para presumir, hay que sufrir… o pasar por el aro que marcan las principales casas de moda. Y es que , si uno quiere que sus outfits den de qué hablar y sean una inspiración en redes sociales , a veces, tiene que hacer pequeños sacrificios que, en realidad, van a ayudarnos a reforzar nuestra autoestima.

