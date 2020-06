Tres ‘sportwatches’ de MediaMarkt rebajados que puedes conseguir desde 15 hasta 199 euros

Los sportwatches han demostrado que irrumpieron en el mercado para quedarse. Además de ser herramientas cómodas y compatibles durante la práctica de ejercicio, ayudan a controlar el rendimiento y la salud a través de la medición de la frecuencia cardíaca y el pulsómetro. De esta forma, esta herramienta versátil, de diferentes prestaciones, diseños y precios, facilita que los entrenamientos se ajusten en función de los objetivos y las necesidades de cada deportista. Si todavía no te has hecho con uno de ellos, te interesará saber que MediaMarkt ha rebajado muchos de los de su catálogo, entre ellos estos cuatro modelos que se adaptan a diferentes bolsillos:

You May Also Like