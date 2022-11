Tres semanas turbulentas en Latam Airlines

En 2020, durante la pandemia, Latam despidió a 240 pilotos y recortó los salarios de los empleados en cerca de 30%. La semana pasada, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), integrado por 300 profesionales, amenazó con ir a huelga si no llegaba a un acuerdo para mejorar los beneficios perdidos durante el periodo de emergencia. La negociación in extremis avanzó lo suficiente como para evitar la paralización de las actividades en 24 horas. La compañía aseguró el martes que se acordó una prórroga del proceso de mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo por los próximos cinco días hábiles “para que las partes puedan revisar la redacción del instrumento colectivo respectivo”. El sindicato, por su parte, sostuvo que el acuerdo “se adapta a lo que la empresa requiere, pero con garantías de estabilidad remuneracional en el tiempo para los empleados”.

